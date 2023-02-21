Тарковский Арсений Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарковский Арсений Александрович

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Место рождения

Кропивницкий, Кировоградская обл, Украина

Дата рождения

25.06.1907

Дата смерти

27.05.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
25.06.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Кропивницкий, Кировоградская обл, Украина
Место жительства
С 1907 по 1921
Кропивницкий, Кировоградская обл, Украина
Место жительства
С 1921 по 1941
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1945 по 1989
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
27.05.1989
Москва, город федерального значения Москва
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