Тарковский Арсений Александрович
Место рожденияКропивницкий, Кировоградская обл, Украина
Дата рождения25.06.1907
Дата смерти27.05.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Кропивницкий, Кировоградская обл, Украина
Место жительства
С 1907 по 1921
Кропивницкий, Кировоградская обл, Украина
Место жительства
С 1921 по 1941
Место жительства
С 1945 по 1989
Смерть
27.05.1989