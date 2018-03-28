Титов Виктор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титов Виктор Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1951

Дата смерти

28.03.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

1974 г.р.
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Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.04.1974

Дочь: Наталья Викторовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.06.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
28.03.2018
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