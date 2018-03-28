Титов Виктор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1951
Дата смерти28.03.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.04.1974
Дочь: Наталья Викторовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.06.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
28.03.2018