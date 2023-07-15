Астахова Татьяна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астахова Татьяна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1917

Муж: Астахов Василий Васильев

Рождение ребёнка
05.09.1917 ст.

Сын: Астахов Иван Васильев

Отец ребёнка: Астахов Василий Васильев

Афанасово, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
с. Афанасово кр. Емельян Федоров Астахов и девица Василиса Федорова Астахова
Смерть
Неизвестно

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