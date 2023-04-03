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Турецкий Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1908 и 1909

Сын: Турецкий Иван Васильевич

Мать ребёнка: Татьяна

Ченцы, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Турецкий Петр Васильевич

Мать ребёнка: Татьяна

Ченцы, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Турецков Николай Васильевич

Мать ребёнка: Татьяна

Ченцы, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турецкий Павел Васильевич

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турецкий Василий

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Татьяна

Смерть
1933
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