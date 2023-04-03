Турецкий Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1933
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1908 и 1909
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Турецков Николай Васильевич
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Турецкий Павел Васильевич
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Турецкий Василий
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Татьяна
Смерть
1933