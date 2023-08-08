Анна Артамонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Артамонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1782 г.р.

Мать

1778 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Артамон Павлов

Мать: Авдотья Родионова

Смерть
Неизвестно
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