неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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неизвестно

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Неизвестно

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Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий

Рождение ребёнка
1789

Сын: Иван Васильев

Отец ребёнка: Василий

Иван Васильевич (1789 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Обучался в семинарии до второго русского класса. С 1809 года — пономарь села НижнеНикульского Рыбинского уезда. 4 июня 1810 года... Показать все
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Афанасия Васильева

Отец ребёнка: Василий

Смерть
Неизвестно

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