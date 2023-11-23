неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий
Рождение ребёнка
1789
Сын: Иван Васильев
Отец ребёнка: Василий
Иван Васильевич (1789 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Обучался в семинарии до второго русского класса. С 1809 года — пономарь села НижнеНикульского Рыбинского уезда. 4 июня 1810 года... Показать все
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Афанасия Васильева
Отец ребёнка: Василий
Смерть
Неизвестно