Волчков Иван Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: Иван Николаев
Мать: Ефимия Григорьева
Бракосочетание
06.11.1846
Жена: Анна Данилова
Военная служба
1854
Рядовой 2 роты 5 батальона Гвардейского Лейб Гвардии Гренадерского полка
Отдан в рекруты
Рождение ребёнка
1857
Сын: Волчков Илья Иванов
Мать ребёнка: Анна Данилова
Смерть
Неизвестно