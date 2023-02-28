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Волчков Иван Иванов

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Место рождения

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1803 г.р.

Мать

Около 1807 г.р.

Жена

Около 1830 г.р.

Дети

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Иван Николаев

Мать: Ефимия Григорьева

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
06.11.1846

Жена: Анна Данилова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Военная служба
1854
Рядовой 2 роты 5 батальона Гвардейского Лейб Гвардии Гренадерского полка
Отдан в рекруты
Рождение ребёнка
1857

Сын: Волчков Илья Иванов

Мать ребёнка: Анна Данилова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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