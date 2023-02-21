Любимов Андрей Федотов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1840
Отец: Любимов Федот
Мать: Ирина (?)
Бракосочетание
27.01.1860
Жена: Любимова Настасья Ильина
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
18.10.1860
Дочь: Анастасия Андреева
Мать ребёнка: Любимова Настасья Ильина
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
04.03.1862
Мать ребёнка: Любимова Настасья Ильина
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
02.07.1867
Дочь: Марфа Андреева
Мать ребёнка: Любимова Настасья Ильина
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Андреева
Мать ребёнка: Любимова Настасья Ильина
Смерть
Неизвестно