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Любимов Андрей Федотов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Любимов Федот

Мать: Ирина (?)

Бракосочетание
27.01.1860

Жена: Любимова Настасья Ильина

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
18.10.1860

Дочь: Анастасия Андреева

Мать ребёнка: Любимова Настасья Ильина

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
04.03.1862

Сын: Любимов Василий Андреев

Мать ребёнка: Любимова Настасья Ильина

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
02.07.1867

Дочь: Марфа Андреева

Мать ребёнка: Любимова Настасья Ильина

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Андреева

Мать ребёнка: Любимова Настасья Ильина

Смерть
Неизвестно
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