Кузнецов Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1771 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1790 ст.
Сын: Кузнецов Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Кузнецова Степанида Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1792 ст.
Дочь: Кузнецова Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Кузнецова Степанида Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1794 ст.
Мать ребёнка: Кузнецова Степанида Федоровна
Смерть
Неизвестно