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Кузнецов Иван Иванович

Место рождения

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Около 1771 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771 ст.

Отец: Кузнецов Иван Михайлович

Мать: Кузнецова Парасковья Гавриловна

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Степанида Федоровна

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1790 ст.

Сын: Кузнецов Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова Степанида Федоровна

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1792 ст.

Дочь: Кузнецова Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Кузнецова Степанида Федоровна

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1794 ст.

Сын: Кузнецов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова Степанида Федоровна

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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