Забудьков Мирон Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1887 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1911 ст.
Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф.803 оп.2 д. 2283. МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1909-1911 годы. Он вторым браком. 24 года Она первым браком. 17 лет По жениху Семен Власович Ивахненко и Як... Показать все
Смерть
Неизвестно