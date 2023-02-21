Забудьков Мирон Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Забудьков Мирон Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.01.1911 ст.

Жена: Забудькова Наталья Филипповна

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф.803 оп.2 д. 2283. МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1909-1911 годы. Он вторым браком. 24 года Она первым браком. 17 лет По жениху Семен Власович Ивахненко и Як... Показать все
Смерть
Неизвестно
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