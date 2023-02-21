Плюхин Степан Самсонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Плюхин Самсон
Мать: Агафья Анисимовна
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Варвара Ефимовна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Плюхина Анна Терентьевна
Мать ребёнка: Варвара Ефимовна
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Ефимовна