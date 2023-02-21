Плюхин Степан Самсонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плюхин Степан Самсонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Плюхин Самсон

Мать: Агафья Анисимовна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Плюхин Михаил Степанович

Мать ребёнка: Варвара Ефимовна

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Плюхина Анна Терентьевна

Мать ребёнка: Варвара Ефимовна

Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Ефимовна

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