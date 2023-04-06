Тимофеева (Тимофеева (дер. Креслова)) Анна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1734
Дата смертиМежду 1790 и 1813
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1760
Муж: Фомин Савва (Акулино
Рождение ребёнка
Между 1761 и 1763
Сын: Савелъевъ/савин Ефим (Ульянцево
Отец ребёнка: Фомин Савва (Акулино
Рождение ребёнка
Между 1767 и 1773
Сын: Савельев Козма
Отец ребёнка: Фомин Савва (Акулино
Место жительства
1790
Ульянцево, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Смерть
Между 1790 и 1813