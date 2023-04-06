Тимофеева (Тимофеева (дер. Креслова)) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимофеева (Тимофеева (дер. Креслова)) Анна

Тимофеева (Тимофеева (дер. Креслова)) Анна

avatar

Место рождения

Креслово, Великолуцкий уезд, Псковская губерния

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

Между 1790 и 1813

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Между 1730 и 1734 г.р.

Дети

Между 1761 и 1763 г.р.
Между 1767 и 1773 г.р.

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: Тимофей

Мать: не указана

Креслово, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
До 1760

Муж: Фомин Савва (Акулино

Рождение ребёнка
Между 1761 и 1763

Сын: Савелъевъ/савин Ефим (Ульянцево

Отец ребёнка: Фомин Савва (Акулино

Рождение ребёнка
Между 1767 и 1773

Сын: Савельев Козма

Отец ребёнка: Фомин Савва (Акулино

Место жительства
1790
Ульянцево, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Смерть
Между 1790 и 1813
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close