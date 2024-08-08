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Пилюкшев Димитрий Николаев

Место рождения

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

12.05.1914 ст.

Дата смерти

21.05.1914 ст.

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1886 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
12.05.1914 ст.

Отец: Пилюкшев Николай Спиридонов

Мать: Анна Филиппова

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО, Ф.32, Оп.38, Д.500, ЛЛ.125об-126 родители: Села Нового Маклауша запасный рядовой Николай Спиридонов Пилекшов и законная его жена Анна Филиппова, оба православные.
Крещение
15.05.1914 ст.
Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО, Ф.32, Оп.38, Д.500, ЛЛ.125об-126 родители: Села Нового Маклауша запасный рядовой Николай Спиридонов Пилекшов и законная его жена Анна Филиппова, оба православные. восприемники: Села Нового Мак... Показать все
Смерть
21.05.1914 ст.
Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО, Ф.32, Оп.38, Д.502, ЛЛ.235об-236 от младенческой
Похороны
23.05.1914 ст.
Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО, Ф.32, Оп.38, Д.502, ЛЛ.235об-236

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