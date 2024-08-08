Пилюкшев Димитрий Николаев
Место рождения
Дата рождения12.05.1914 ст.
Дата смерти21.05.1914 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
12.05.1914 ст.
Отец: Пилюкшев Николай Спиридонов
Мать: Анна Филиппова
ЦГАСО, Ф.32, Оп.38, Д.500, ЛЛ.125об-126 родители: Села Нового Маклауша запасный рядовой Николай Спиридонов Пилекшов и законная его жена Анна Филиппова, оба православные.
Крещение
15.05.1914 ст.
ЦГАСО, Ф.32, Оп.38, Д.500, ЛЛ.125об-126 родители: Села Нового Маклауша запасный рядовой Николай Спиридонов Пилекшов и законная его жена Анна Филиппова, оба православные. восприемники: Села Нового Мак... Показать все
Смерть
21.05.1914 ст.
ЦГАСО, Ф.32, Оп.38, Д.502, ЛЛ.235об-236 от младенческой
Похороны
23.05.1914 ст.
ЦГАСО, Ф.32, Оп.38, Д.502, ЛЛ.235об-236