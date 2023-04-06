Полунин Стефан Петров
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Полунин Петр Васильев
Мать: Полунина Анна Егорова
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Анастасия Стефанова
Мать ребёнка: Полунина Анастасия Иванова
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Полунина Анастасия Иванова
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Полунина Анастасия Иванова
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: Полунина Анастасия Иванова
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Ольга Стефанова
Мать ребёнка: Полунина Анастасия Иванова
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Мария Стефанова
Мать ребёнка: Полунина Анастасия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно