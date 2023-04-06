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Полунин Стефан Петров

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Место рождения

Пронск, Пронский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Полунин Петр Васильев

Мать: Полунина Анна Егорова

Пронск, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Анастасия Стефанова

Мать ребёнка: Полунина Анастасия Иванова

Пронск, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Полунин Матвей Стефанов

Мать ребёнка: Полунина Анастасия Иванова

Пронск, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Полунин Василий Стефанов

Мать ребёнка: Полунина Анастасия Иванова

Пронск, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Полунин Алексей Стефанов

Мать ребёнка: Полунина Анастасия Иванова

Пронск, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Ольга Стефанова

Мать ребёнка: Полунина Анастасия Иванова

Пронск, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Мария Стефанова

Мать ребёнка: Полунина Анастасия Иванова

Пронск, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полунина Анастасия Иванова

Смерть
Неизвестно
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