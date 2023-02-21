Евфимья Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евфимья Никифорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1695

Дата смерти

1765

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1695 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1721

Сын: Сорокин Иван Федоров

Отец ребёнка: Сорокин Федор Васильев

Рождение ребёнка
1726

Сын: Михаил Федоров

Отец ребёнка: Сорокин Федор Васильев

Рождение ребёнка
1728

Сын: Николай Федоров

Отец ребёнка: Сорокин Федор Васильев

Рождение ребёнка
1735

Сын: Степан Федоров

Отец ребёнка: Сорокин Федор Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Федор Васильев

Смерть
1765
Красное, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
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