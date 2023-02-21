Евфимья Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1695
Дата смерти1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1721
Сын: Сорокин Иван Федоров
Отец ребёнка: Сорокин Федор Васильев
Рождение ребёнка
1726
Сын: Михаил Федоров
Отец ребёнка: Сорокин Федор Васильев
Рождение ребёнка
1728
Сын: Николай Федоров
Отец ребёнка: Сорокин Федор Васильев
Рождение ребёнка
1735
Сын: Степан Федоров
Отец ребёнка: Сорокин Федор Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1765
Красное, Ярославский муниципальный район, Ярославская область