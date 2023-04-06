Егорьичев Павел Евграфов
Место рождения
Дата рождения05.01.1845
Дата смерти24.01.1845
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1845
Крещение
06.01.1845
Родители: села Великого крестьянин Евграф Егоров Егорьичев и законная жена его Параскева Алексеева. Воспреемники: Отец его Егор Васильев Егорьичев и Екатерина Егорова, жена Долныгина. Таинство соверша... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.01.1845
Причина смерти: по неизвестной причине
Похороны
25.01.1845
Погребение совершал священник Иоанн Полянский с дьяконом Иоанном Тимофеевым, дьячком Александром Сергеевым и пономарем Федором Ефимовым. Погребен на приходском кладбище. (ГАЯО ф.230, оп.2, д.512, лист... Показать все