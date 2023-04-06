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Егорьичев Павел Евграфов

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Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

05.01.1845

Дата смерти

24.01.1845

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1845

Отец: Егорьичев Евграф Егоров

Мать: Егорьичева Парасковья (Параскева) Алексеева

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
06.01.1845
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Родители: села Великого крестьянин Евграф Егоров Егорьичев и законная жена его Параскева Алексеева. Воспреемники: Отец его Егор Васильев Егорьичев и Екатерина Егорова, жена Долныгина. Таинство соверша... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
24.01.1845
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: по неизвестной причине
Похороны
25.01.1845
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Погребение совершал священник Иоанн Полянский с дьяконом Иоанном Тимофеевым, дьячком Александром Сергеевым и пономарем Федором Ефимовым. Погребен на приходском кладбище. (ГАЯО ф.230, оп.2, д.512, лист... Показать все
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