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Танющев Яков Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

1916

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Танющев Ефим Владимирович

Мать: Анна Яковлевна

Смерть
1916
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