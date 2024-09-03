Березина (Панькова) Пелагия Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березина (Панькова) Пелагия Филиппова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Березин Ефим Галактионов

Рождение ребёнка
11.12.1888

Дочь: (Березин) Лукерья Ефимовна

Отец ребёнка: Березин Ефим Галактионов

Рождение ребёнка
14.10.1898

Сын: Березин Николай Ефимов

Отец ребёнка: Березин Ефим Галактионов

Рождение ребёнка
26.12.1900

Сын: Березин Федор Ефимов

Отец ребёнка: Березин Ефим Галактионов

Рождение ребёнка
20.03.1903

Сын: Березин Иван Ефимов

Отец ребёнка: Березин Ефим Галактионов

Рождение ребёнка
02.08.1906

Дочь: Пичкалева (Березина) Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Березин Ефим Галактионов

Рождение ребёнка
13.05.1908

Дочь: (Березин) Александра Ефимова

Отец ребёнка: Березин Ефим Галактионов

Рождение ребёнка
28.11.1911

Дочь: Мичкова (Березина) Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Березин Ефим Галактионов

Смерть
Неизвестно

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