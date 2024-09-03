Березина (Панькова) Пелагия Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.12.1888
Дочь: (Березин) Лукерья Ефимовна
Отец ребёнка: Березин Ефим Галактионов
Рождение ребёнка
14.10.1898
Отец ребёнка: Березин Ефим Галактионов
Рождение ребёнка
26.12.1900
Сын: Березин Федор Ефимов
Отец ребёнка: Березин Ефим Галактионов
Рождение ребёнка
20.03.1903
Сын: Березин Иван Ефимов
Отец ребёнка: Березин Ефим Галактионов
Рождение ребёнка
02.08.1906
Дочь: Пичкалева (Березина) Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Березин Ефим Галактионов
Рождение ребёнка
13.05.1908
Дочь: (Березин) Александра Ефимова
Отец ребёнка: Березин Ефим Галактионов
Рождение ребёнка
28.11.1911
Дочь: Мичкова (Березина) Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Березин Ефим Галактионов
Смерть
Неизвестно