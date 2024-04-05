Lendzian Daniel
Место рожденияKróle/Jasienica
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: Lendzian Wawrzyniec
Мать: Lendzian (Rafał) Anna
Króle/Jasienica
Бракосочетание
08.11.1840
Złotoria/Jasienica akt 17/1840
Рождение ребёнка
31.01.1842
Сын: Lendzion Piotr
Мать ребёнка: Lendzian (Terciak) Marianna
Złotoria/Jasienica akt 19/1842
Смерть
Неизвестно