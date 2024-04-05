Lendzian Daniel Около 1802 — найти родственников по фамилии на Familio
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Lendzian Daniel

Место рождения

Króle/Jasienica

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Lendzian Wawrzyniec

Мать: Lendzian (Rafał) Anna

Króle/Jasienica
Бракосочетание
08.11.1840

Жена: Lendzian (Terciak) Marianna

Złotoria/Jasienica akt 17/1840
Рождение ребёнка
31.01.1842

Сын: Lendzion Piotr

Мать ребёнка: Lendzian (Terciak) Marianna

Złotoria/Jasienica akt 19/1842
Смерть
Неизвестно

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