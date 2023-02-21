Калинина (Палева (?)) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина (Палева (?)) Вера

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1885

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Калинин Николай

Рождение ребёнка
11.10.1889

Сын: Калинин Иван

Отец ребёнка: Калинин Николай

Рождение ребёнка
30.09.1891

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Калинин Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Николай

Смерть
Неизвестно
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