Калинина (Палева (?)) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.08.1885
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Калинин Николай
Рождение ребёнка
11.10.1889
Сын: Калинин Иван
Отец ребёнка: Калинин Николай
Рождение ребёнка
30.09.1891
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Калинин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калинин Николай
Смерть
Неизвестно