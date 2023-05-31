Букатин Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1946
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Букатин Иван Дмитриевич
Мать: .
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Букатина Александра Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Букатина Ефросинья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1897
Сын: Букатин Александр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1946