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Букатин Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Букатин Иван Дмитриевич

Мать: .

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Букатин Фёдор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Букатина Александра Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Букатина Ефросинья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1897

Сын: Букатин Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1946

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