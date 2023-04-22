Радостев Петр Артамонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1842 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1803 ст.
Сын: Радостев Иван Петров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1809 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1811 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1813 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Радостев Егор Петров
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1842 ст.
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#184