Радостев Петр Артамонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радостев Петр Артамонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1842 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1803 ст.

Сын: Радостев Иван Петров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1809 ст.

Сын: Радостев Максим Петров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1811 ст.

Сын: Радостев Михаил Петров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1813 ст.

Сын: Радостев Степан Петров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Радостев Егор Петров

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1842 ст.
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#184
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