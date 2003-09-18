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Bell Julius P

Место рождения

New York, USA

Дата рождения

10.01.1919

Дата смерти

18.09.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

1951 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Bell (Cohen) Arlene Doris

Работа или профессия
Неизвестно
Pacific American Commodity Trading Corp, President, Los Angeles, California, USA
Место жительства
1920
Место жительства
1930
Бракосочетание
25.02.1947

Жена: Bell (Cohen) Arlene Doris

Место жительства
01.04.1950
Рождение ребёнка
14.06.1951

Сын: Bell Mitchell Norman

Мать ребёнка: Bell (Cohen) Arlene Doris

Место жительства
02.02.1991
Смерть
18.09.2003
Похороны
2003

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