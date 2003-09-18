Bell Julius P
Место рожденияNew York, USA
Дата рождения10.01.1919
Дата смерти18.09.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Bell (Cohen) Arlene Doris
Работа или профессия
Неизвестно
Pacific American Commodity Trading Corp, President, Los Angeles, California, USA
Место жительства
1920
Место жительства
1930
Бракосочетание
25.02.1947
Место жительства
01.04.1950
Рождение ребёнка
14.06.1951
Сын: Bell Mitchell Norman
Мать ребёнка: Bell (Cohen) Arlene Doris
Место жительства
02.02.1991
Смерть
18.09.2003