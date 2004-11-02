Бучкова Вера Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1941
Дата смерти02.11.2004
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1941
Отец: Антонов Михаил
Мать: Антонова Мария Семеновна
Рождение ребёнка
29.10.1963
Отец ребёнка: Бучков Павел
Рождение ребёнка
28.08.1965
Отец ребёнка: Бучков Павел
Рождение ребёнка
31.05.1970
Дочь: Кузнецова Ирина Павловна
Отец ребёнка: Бучков Павел
Смерть
02.11.2004