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Бучкова Вера Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1941

Дата смерти

02.11.2004

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1941

Отец: Антонов Михаил

Мать: Антонова Мария Семеновна

Рождение ребёнка
29.10.1963

Сын: Бучков Валерий Павлович

Отец ребёнка: Бучков Павел

Рождение ребёнка
28.08.1965

Сын: Бучков Андрей Павлович

Отец ребёнка: Бучков Павел

Рождение ребёнка
31.05.1970

Дочь: Кузнецова Ирина Павловна

Отец ребёнка: Бучков Павел

Смерть
02.11.2004
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