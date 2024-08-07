Красовская (Михаловская) Ружа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красовская (Михаловская) Ружа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красовский Иосиф

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Красовская Катаржина Иосифовна

Отец ребёнка: Красовский Иосиф

Нявяронис, Kauno rajono savivaldybė, Kauno apskritis
Смерть
Неизвестно

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