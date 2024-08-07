Красовская (Михаловская) Ружа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Красовский Иосиф
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Красовская Катаржина Иосифовна
Отец ребёнка: Красовский Иосиф
Нявяронис, Kauno rajono savivaldybė, Kauno apskritis
Смерть
Неизвестно