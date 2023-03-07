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Чувашева Федосия Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1843 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чувашев Иван Антонович

Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Рождение ребёнка
1843

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чувашев Иван Антонович

Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Рождение ребёнка
1843

Сын: Чувашев Зиновей Иванович

Отец ребёнка: Чувашев Иван Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чувашев Иван Антонович

Место жительства
Неизвестно
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Смерть
Неизвестно
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