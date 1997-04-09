Азовцев Анатолий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1938
Дата смерти09.04.1997
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1938
Отец: Азовцев Василий Георгиевич
Мать: Азовцева Евдокия
Рождение ребёнка
31.01.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Азовцева Валентина Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Азовцев Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Азовцева Валентина Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.04.1997