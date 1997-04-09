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Азовцев Анатолий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1938

Дата смерти

09.04.1997

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1938

Отец: Азовцев Василий Георгиевич

Мать: Азовцева Евдокия

Рождение ребёнка
31.01.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Азовцева Валентина Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Азовцев Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Азовцева Валентина Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Азовцева Валентина Афанасьевна

Смерть
09.04.1997
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