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Воскресенский Иван Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Сеславинский Федор Иванов

Мать: Сеславинская Клавдия Гаврилова

Воскресенский Иван Федорович (1815 — ?) Родился в семье священника села Воскресенского в Волкове РомановБорисоглебского уезда Федора Ивановича. Пономарь Никольской церкви села Угодичи Ростовского уезд... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: неизвестно

Рождение ребёнка
1858

Сын: Воскресенский Александр Иванов

Мать ребёнка: неизвестно

Воскресенский Александр Иванович (1858 — ?) Родился в селе Угодичи Ростовского уезда1 . Псаломщик села Давыдова Ростовского уезда. Жена его Анна Константиновна (06.12.1862-?), дочь дьячка Константина ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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