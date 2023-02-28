Шомина Ульяна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1902 ст.
Дочь: Шомина Афанасия Степановна
Отец ребёнка: Шомин Степан Иванович
Соколово, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
02.11.1904 ст.
Сын: Шомин Александр Степанович
Отец ребёнка: Шомин Степан Иванович
Рождение ребёнка
13.05.1907 ст.
Дочь: Шомина Александра Степановна
Отец ребёнка: Шомин Степан Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шомина Павла Степановна
Отец ребёнка: Шомин Степан Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно