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Шомина Ульяна Ивановна

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Место рождения

Дулово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Дулово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.09.1902 ст.

Дочь: Шомина Афанасия Степановна

Отец ребёнка: Шомин Степан Иванович

Соколово, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
02.11.1904 ст.

Сын: Шомин Александр Степанович

Отец ребёнка: Шомин Степан Иванович

Дулово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.05.1907 ст.

Дочь: Шомина Александра Степановна

Отец ребёнка: Шомин Степан Иванович

Дулово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шомина Павла Степановна

Отец ребёнка: Шомин Степан Иванович

Дулово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шомин Степан Иванович

Смерть
Неизвестно
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