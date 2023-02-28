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Ховзун Данил Семёнович

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Место рождения

Ульяновка, Сумська область

Дата рождения

1913

Дата смерти

30.09.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Ховзун Семён

Мать: не указана

Ульяновка, Сумська область
Рождение ребёнка
01.10.1935

Сын: Ховзун Борис Данилович

Мать ребёнка: Шевченко Лукерия Захаровна

Новоандреевка, Сумська область
Рождение ребёнка
01.11.1935

Дочь: Ховзун Нина Даниловна

Мать ребёнка: Ховзун Марфа Андреевна

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Ховзун Раиса Даниловна

Мать ребёнка: Ховзун Марфа Андреевна

Награда
04.02.1944
Орден Отечественной войны II степени посмертно. Дата подвига 30.09.1943
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ховзун Марфа Андреевна

Попал в плен (военное)
Неизвестно
Смерть
30.09.1943
Шевченково, Київська область
Погиб при выполнении задачи при налаживании связи командования с ротами.
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