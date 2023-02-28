Ховзун Данил Семёнович
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смерти30.09.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Ховзун Семён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1935
Мать ребёнка: Шевченко Лукерия Захаровна
Новоандреевка, Сумська область
Рождение ребёнка
01.11.1935
Дочь: Ховзун Нина Даниловна
Мать ребёнка: Ховзун Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Ховзун Раиса Даниловна
Мать ребёнка: Ховзун Марфа Андреевна
Награда
04.02.1944
Орден Отечественной войны II степени посмертно. Дата подвига 30.09.1943
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ховзун Марфа Андреевна
Попал в плен (военное)
Неизвестно
Смерть
30.09.1943
Шевченково, Київська область
Погиб при выполнении задачи при налаживании связи командования с ротами.