Елисеева-Дятлова Валентина Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1986
Дочь: Елисеева-Лыгина Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Елисеев Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
06.09.1993
Сын: Елисеев Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Елисеев Сергей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно