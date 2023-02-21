Елисеева-Дятлова Валентина Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеева-Дятлова Валентина Леонидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1966

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1986

Дочь: Елисеева-Лыгина Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Елисеев Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
06.09.1993

Сын: Елисеев Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Елисеев Сергей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елисеев Сергей Николаевич

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