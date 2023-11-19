Гладких Просковья Самуиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладких Просковья Самуиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
?.01.1930

Дочь: Головинова (Кулькина) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Кулькин Андрей Андреевич

Овощи, Туркменский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно

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