Отамась (Кузьменко) Филипп Моисеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Отамась (Кузьменко) Филипп Моисеев

Место рождения

Погорелое, Еремеевская волость, Золотоношский уезд

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Отамась (Кузьменко) Моисей Феодоров

Мать: ?

Погорелое, Еремеевская волость, Золотоношский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Атамась Григорий Филиппович

Мать ребёнка: Отамась Гликерия (Лукия) Иванова

Погорелое, Еремеевская волость, Золотоношский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Отамась Митрофан Филиппович

Мать ребёнка: Отамась Гликерия (Лукия) Иванова

Погорелое, Еремеевская волость, Золотоношский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Отамась Иван Филиппович

Мать ребёнка: Отамась Гликерия (Лукия) Иванова

Погорелое, Еремеевская волость, Золотоношский уезд
Рождение ребёнка
1859

Сын: Отамась Аким Филиппович

Мать ребёнка: Отамась Гликерия (Лукия) Иванова

Погорелое, Еремеевская волость, Золотоношский уезд
Смерть
Неизвестно

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