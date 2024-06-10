Отамась (Кузьменко) Филипп Моисеев
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Отамась (Кузьменко) Моисей Феодоров
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Атамась Григорий Филиппович
Мать ребёнка: Отамась Гликерия (Лукия) Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Отамась Митрофан Филиппович
Мать ребёнка: Отамась Гликерия (Лукия) Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Отамась Гликерия (Лукия) Иванова
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Отамась Гликерия (Лукия) Иванова
Смерть
Неизвестно