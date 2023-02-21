Криницин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКриницин Иван

Криницин Иван

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Криницина Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шишкова Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Криницина Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Криницина Александра

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close