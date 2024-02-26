Настасья Кирилова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНастасья Кирилова (Вна)

Настасья Кирилова (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

09.07.1871 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1811 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Матрена Иванова (Вна)

Отец ребёнка: Иван Титов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Андрей Иванов (Ич)

Отец ребёнка: Иван Титов (Ич)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Титов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
09.07.1871 ст.
Причина смерти: чахотка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close