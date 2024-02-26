Настасья Кирилова (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1812
Дата смерти09.07.1871 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Матрена Иванова (Вна)
Отец ребёнка: Иван Титов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Андрей Иванов (Ич)
Отец ребёнка: Иван Титов (Ич)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Титов (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
09.07.1871 ст.
Причина смерти: чахотка