Бакулин Терентий (Терешка) Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакулин Терентий (Терешка) Максимов

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Место рождения

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1656

Дата смерти

После 1692

Пол

Мужской

Отец

Около 1620 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1656

Отец: Бакулин Максим Терентьев

Мать: не указана

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер., что был поч. Евдокимка Толстоухова, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1692
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