Бакулин Терентий (Терешка) Максимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1656
Дата смертиПосле 1692
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1656
Отец: Бакулин Максим Терентьев
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер., что был поч. Евдокимка Толстоухова, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1692