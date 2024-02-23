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Стуков Василий Виссарионов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Стуков Иоанн Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Стукова Алевтина Васильевна

Мать ребёнка: Стукова Александра Косьмина

Рождение ребёнка
1904

Сын: Стуков Николай Васильевич

Мать ребёнка: Стукова Александра Косьмина

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Стукова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Стукова Александра Косьмина

Рождение ребёнка
1911

Сын: Стуков Вениамин Васильевич

Мать ребёнка: Стукова Александра Косьмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стукова Александра Косьмина

Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год жил в деревне Согорской
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