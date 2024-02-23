Стуков Василий Виссарионов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1900
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Стукова Алевтина Васильевна
Мать ребёнка: Стукова Александра Косьмина
Рождение ребёнка
1904
Сын: Стуков Николай Васильевич
Мать ребёнка: Стукова Александра Косьмина
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Стукова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Стукова Александра Косьмина
Рождение ребёнка
1911
Сын: Стуков Вениамин Васильевич
Мать ребёнка: Стукова Александра Косьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год жил в деревне Согорской