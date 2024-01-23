Васильчикова Анна Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1921
Дата смерти2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1921
Рождение ребёнка
17.05.1949
Дочь: Паротькина (Васильчикова) Валентина Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Мосолово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1951
Сын: Васильчиков Василий Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
2004