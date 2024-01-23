Васильчикова Анна Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильчикова Анна Трофимовна

Васильчикова Анна Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1921

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1921

Отец: Васильчиков Трофим Петрович

Мать: Васильчикова Просковья Александровна

Рождение ребёнка
17.05.1949

Дочь: Паротькина (Васильчикова) Валентина Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Мосолово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1951

Сын: Васильчиков Василий Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
2004

Мы используем куки для улучшения работы сайта.