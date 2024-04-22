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Корегин Анатолий Александрович

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1918 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Корегин Александр Алексеевич

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
1941
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Кузнецкая (Кузнецы), 21. Женат. Слесарь.
Призыв на военную службу
21.02.1942
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вологодский РВК, Вологодская обл., Вологодский р-н
Военная награда
13.01.1943
Медаль «За отвагу» .
Ранение
28.08.1943
Госпиталь ЭГ 2747. Сержант 131 сп. Отправлен в 392 зсп.
Военная служба
29.08.1943
Прибыл на военно-пересыльный пункт 392 зсп. Из эвакогоспиталя ЭГ 2747. Сержант 131 сп 71 сд Волховский фронт.
Военная служба
18.11.1943
Военно-пересыльный пункт 392 зсп Сержант. Выбыл в 10 рабб 14 ВА.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корегина Анна Александровна

Смерть
Неизвестно
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