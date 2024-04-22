Корегин Анатолий Александрович
Место рождения
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Корегин Александр Алексеевич
Место жительства
1941
Кузнецкая (Кузнецы), 21. Женат. Слесарь.
Призыв на военную службу
21.02.1942
Вологодский РВК, Вологодская обл., Вологодский р-н
Военная награда
13.01.1943
Медаль «За отвагу» .
Ранение
28.08.1943
Госпиталь ЭГ 2747. Сержант 131 сп. Отправлен в 392 зсп.
Военная служба
29.08.1943
Прибыл на военно-пересыльный пункт 392 зсп. Из эвакогоспиталя ЭГ 2747. Сержант 131 сп 71 сд Волховский фронт.
Военная служба
18.11.1943
Военно-пересыльный пункт 392 зсп Сержант. Выбыл в 10 рабб 14 ВА.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно