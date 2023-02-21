Зылев Мартемьян Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗылев Мартемьян Иванович

Зылев Мартемьян Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

25.12.1951

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЖС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1927

Дочь: Зылева Анна Мартемьяновна

Мать ребёнка: Зылева Евдокия Степановна

Чернушка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
25.12.1951
Янаул, Янаульский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close