Зылев Мартемьян Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти25.12.1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.04.1927
Дочь: Зылева Анна Мартемьяновна
Мать ребёнка: Зылева Евдокия Степановна
Чернушка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
25.12.1951
Янаул, Янаульский муниципальный район, Республика Башкортостан