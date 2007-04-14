Рамазанов Наталия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рамазанов Наталия Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1983

Дата смерти

14.04.2007

Пол

Женский

Отец

1960 г.р.

Мать

Дети

2003 г.р.
2004 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1983

Отец: Евтишин Владимир Викторович

Мать: Евтишина Ольга

Рождение ребёнка
15.09.2003

Дочь: Боброва Лидия Вадимовна

Отец ребёнка: Рамазанов Вадим Борисович

Рождение ребёнка
26.11.2004

Сын: Евтишин Виктор Вадимович

Отец ребёнка: Рамазанов Вадим Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рамазанов Вадим Борисович

Смерть
14.04.2007
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