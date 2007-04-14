Рамазанов Наталия Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1983
Дата смерти14.04.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1983
Отец: Евтишин Владимир Викторович
Мать: Евтишина Ольга
Рождение ребёнка
15.09.2003
Дочь: Боброва Лидия Вадимовна
Отец ребёнка: Рамазанов Вадим Борисович
Рождение ребёнка
26.11.2004
Отец ребёнка: Рамазанов Вадим Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рамазанов Вадим Борисович
Смерть
14.04.2007