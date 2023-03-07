Воробьев Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьев Николай Александрович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

30.05.1922

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1922

Отец: Воробьев Александр Иванович

Мать: Воробьева Анна Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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