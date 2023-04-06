Пашкевич Александр Самуилович
Место рождения
Дата рождения01.01.1889 или 31.12.1889
Дата смерти01.01.1961 или 31.12.1961
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1889 или 31.12.1889
Отец: Пашкевич Самуил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1933
Сын: Пашкевич Евгений Александрович
Мать ребёнка: Пашкевич Анастасия Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пашкевич Александр Александрович
Мать ребёнка: Пашкевич Анастасия Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пашкевич Нина Александровна
Мать ребёнка: Пашкевич Анастасия Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пашкевич Надежда Александровна
Мать ребёнка: Пашкевич Анастасия Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
01.01.1961 или 31.12.1961