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Пашкевич Александр Самуилович

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Место рождения

Борок, Слуцкий район, Минская область

Дата рождения

01.01.1889 или 31.12.1889

Дата смерти

01.01.1961 или 31.12.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1889 или 31.12.1889

Отец: Пашкевич Самуил

Мать: не указана

Борок, Слуцкий район, Минская область
Рождение ребёнка
22.02.1933

Сын: Пашкевич Евгений Александрович

Мать ребёнка: Пашкевич Анастасия Гавриловна

Усть-Онолва, Кочевский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пашкевич Александр Александрович

Мать ребёнка: Пашкевич Анастасия Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пашкевич Нина Александровна

Мать ребёнка: Пашкевич Анастасия Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пашкевич Надежда Александровна

Мать ребёнка: Пашкевич Анастасия Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
01.01.1961 или 31.12.1961
Усть-Онолва, Кочевский муниципальный район, Пермский край
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