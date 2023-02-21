Тимченко (Моравская) Наталья Францевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимченко (Моравская) Наталья Францевна

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Место рождения

Украина, Николаевская область, с.Рештат

Дата рождения

1923

Дата смерти

28.09.1956

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Моравский Франц

Мать: Моравская Янина Иосифовна

Украина, Николаевская область, с.Рештат
Бракосочетание
23.05.1948

Муж: Тимченко Яков Матвеевич

Стародеревянковская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
01.12.1954

Дочь: Бурлева Антонина Яковлевна

Отец ребёнка: Тимченко Яков Матвеевич

Кропивницкий, Кіровоградська область
Смерть
28.09.1956
Россия, Краснодарский край, Каневский р-он
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