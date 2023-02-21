Тимченко (Моравская) Наталья Францевна
Место рожденияУкраина, Николаевская область, с.Рештат
Дата рождения1923
Дата смерти28.09.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Моравский Франц
Украина, Николаевская область, с.Рештат
Бракосочетание
23.05.1948
Стародеревянковская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
01.12.1954
Дочь: Бурлева Антонина Яковлевна
Отец ребёнка: Тимченко Яков Матвеевич
Кропивницкий, Кіровоградська область
Смерть
28.09.1956
Россия, Краснодарский край, Каневский р-он