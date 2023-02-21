Лаптева-Ляпкина Любовь Всеволодовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптева-Ляпкина Любовь Всеволодовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1958

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1958

Отец: Ляпкин Всеволод Матвеевич

Мать: Ляпкина-Иржавская Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
14.07.1977

Дочь: Лаптева Екатерина Викторовна

Отец ребёнка: Лаптев Виктор Александрович

Рождение ребёнка
16.11.1978

Сын: Лаптев Андрей Викторович

Отец ребёнка: Лаптев Виктор Александрович

Рождение ребёнка
02.05.1983

Сын: Лаптев Алексей Викторович

Отец ребёнка: Лаптев Виктор Александрович

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