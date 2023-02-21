Лаптева-Ляпкина Любовь Всеволодовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1958
Рождение ребёнка
14.07.1977
Дочь: Лаптева Екатерина Викторовна
Отец ребёнка: Лаптев Виктор Александрович
Рождение ребёнка
16.11.1978
Отец ребёнка: Лаптев Виктор Александрович
Рождение ребёнка
02.05.1983
Сын: Лаптев Алексей Викторович
Отец ребёнка: Лаптев Виктор Александрович