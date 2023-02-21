Симаков Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСимаков Александр

Симаков Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симаков Никита Александрович

Мать ребёнка: Симакова-Лаптева Анна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симаков Никита Александрович

Мать ребёнка: Лаптева Анна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лаптева Анна Александровна

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