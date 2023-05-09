Каландия Нино Вилинковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каландия Нино Вилинковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1966

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1966

Отец: Каландия Вахо (Вилинка) Георгиевич

Мать: Чхапелия Лия (Лулико) Махазовна

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