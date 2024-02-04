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Габидуллин Ильяс Исмагилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1971

Отец: Габидуллин Исмагил Сибгатович

Мать: Габидуллина Мунавара Абдулловна

Рождение ребёнка
26.05.1998

Сын: Габидуллин Ильдан Ильясович

Мать ребёнка: Габидуллина Гульназ Ильясовна

Рождение ребёнка
20.05.2004

Дочь: Габидуллина Язиля Ильясовна

Мать ребёнка: Габидуллина Гульназ Ильясовна

Рождение ребёнка
19.02.2014

Дочь: Габидуллина Язгуль Ильясовна

Мать ребёнка: Габидуллина Гульназ Ильясовна

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