Габидуллин Ильяс Исмагилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1971
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1971
Рождение ребёнка
26.05.1998
Сын: Габидуллин Ильдан Ильясович
Мать ребёнка: Габидуллина Гульназ Ильясовна
Рождение ребёнка
20.05.2004
Дочь: Габидуллина Язиля Ильясовна
Мать ребёнка: Габидуллина Гульназ Ильясовна
Рождение ребёнка
19.02.2014
Дочь: Габидуллина Язгуль Ильясовна
Мать ребёнка: Габидуллина Гульназ Ильясовна