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Хромцов Матфей Максимов

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Место рождения

Опалипсово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Хромцов Максим Тимофеев

Мать: Хромцова Анна Кириллова

Опалипсово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Хромцова Марфа Матфеева

Мать ребёнка: Хромцова Марфа Петрова

Опалипсово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Хромцова Александра Матфеева

Мать ребёнка: Хромцова Марфа Петрова

Опалипсово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Хромцов Николай Матфеев

Мать ребёнка: не указана

Опалипсово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Хромцова Анна Матфеева

Мать ребёнка: Хромцова Марфа Петрова

Опалипсово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Хромцова Екатерина Матфеева

Мать ребёнка: Хромцова Марфа Петрова

Опалипсово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Хромцов Степан Матфеев

Мать ребёнка: Хромцова Марфа Петрова

Рождение ребёнка
1878

Сын: Хромцов Василий Матфеев

Мать ребёнка: Хромцова Марфа Петрова

Опалипсово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Хромцова Ольга Матфеева

Мать ребёнка: Хромцова Марфа Петрова

Опалипсово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хромцова Марфа Петрова

Смерть
Неизвестно
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