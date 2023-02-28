Хромцов Матфей Максимов
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Хромцов Максим Тимофеев
Мать: Хромцова Анна Кириллова
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Хромцова Марфа Матфеева
Мать ребёнка: Хромцова Марфа Петрова
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Хромцова Александра Матфеева
Мать ребёнка: Хромцова Марфа Петрова
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Хромцова Марфа Петрова
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Хромцова Екатерина Матфеева
Мать ребёнка: Хромцова Марфа Петрова
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Хромцова Марфа Петрова
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Хромцова Марфа Петрова
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Хромцова Ольга Матфеева
Мать ребёнка: Хромцова Марфа Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хромцова Марфа Петрова
Смерть
Неизвестно