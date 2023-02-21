Токарев Степан Руфманович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Токарев Руфман (Руф)
Мать: Токарева Дарья Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Токарева Дарья Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Токарева Дарья Тихоновна
Смерть
Неизвестно