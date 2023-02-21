Токарев Степан Руфманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токарев Степан Руфманович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1867 и 1876 г.р.

Мать

Между 1870 и 1871 г.р.

Жена

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Токарев Руфман (Руф)

Мать: Токарева Дарья Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Токарева Дарья Тихоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Токарева Дарья Тихоновна

Смерть
Неизвестно
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